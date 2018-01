Deel dit artikel:











Verdachte van mishandeling agent in Leiden langer vast Politiebus bij nacht (Foto: Frederik Zevenbergen)

LEIDEN - Een 18-jarige Engelsman blijft langer in voorarrest voor de zware mishandeling van een politieagent in Leiden tijdens Nieuwjaarsnacht. Zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd, meldt het Openbaar Ministerie. De agent liep een dubbele beenbreuk op en ligt nog altijd in het ziekenhuis.

De agent wilde met zijn collega ingrijpen bij een vechtpartij op de Lange Mare. Toen hij uit het politiebusje stapte, werd hij hard onderuit geschopt. Daarbij brak hij zowel zijn kuit- als scheenbeen. De 18-jarige Engelsman wordt van die aanval verdacht. Daarnaast werden drie anderen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de vechtpartij waar de agent op afkwam. Het gaat om een 15-jarige Alphenaar, een 17-jarige jongen uit Engeland en een 20-jarige Katwijker. Dit drietal is vrijgelaten, maar hun rol bij de vechtpartij wordt nog wel onderzocht. LEES OOK: 'Pijnkreet door merg en been': onderuit geschopte agent ligt nog in het ziekenhuis