Twee auto's over de kop bij aanrijding op A4 bij Leidschendam Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de A4 ter hoogte van Leidschendam zijn donderdagavond twee auto's over de kop geslagen. De twee voertuigen reden vanaf de parallelrijbaan bij Leidschendam in de richting van Den Haag en kwamen door nog onduidelijke reden met elkaar in botsing.

Na het ongeluk zijn twee personen met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een ander hoefde alleen een bezoek aan de huisartsenpost te brengen. De Verkeersongevallenanalyse is bezig met een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Door het ongeluk werden korte tijd drie rijstroken afgesloten. De voertuigen zijn volgens de politie geborgen. In de richting van Den Haag stonden automobilisten in de file.