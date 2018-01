West Wekker: wereldtop beachvolleybal in Den Haag en auto's over de kop

REGIO - Goedemorgen! Het weekend staat voor de deur! En in de komende dagen kun je tijdens de Dela Beach Open de wereldtop van het beachvolleybal bewonderen in de Sportcampus Zuiderpark. Verder: op de A4 sloegen donderdagavond twee auto's over de kop na een botsing en raakte een jongen gewond bij een steekpartij in Leidschendam.

1. Wereldtop beachvolleybal in actie in Haagse Sportcampus: 'Dit is bijzonder'

Bij beachvolleybal denk je misschien aan de stranden van de Copacabana, maar om de beste spelers ter wereld in actie te zien moet je deze dagen gewoon in Den Haag zijn. Daar wordt namelijk een toernooi in de World League afgewerkt. Niet buiten op het strand, maar gewoon binnen in de Sportcampus.

2. Twee auto's over de kop bij aanrijding op A4 bij Leidschendam

Op de A4 ter hoogte van Leidschendam zijn donderdagavond twee auto's over de kop geslagen. De twee voertuigen reden vanaf de parallelrijbaan bij Leidschendam in de richting van Den Haag en kwamen door nog onduidelijke reden met elkaar in botsing. Na het ongeluk zijn twee personen met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een ander hoefde alleen een bezoek aan de huisartsenpost te brengen.

3. Jongen gewond geraakt bij steekpartij in Leidschendam

Aan de Damstraat in Leidschendam heeft donderdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een jongen is daarbij volgens de politie neergestoken en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, die ongeveer 18 jaar zou zijn, nam de benen.

4. Filmproject Dolf Brouwers kampt met tegenslag

De film over het leven van Dolf Brouwers kampt met tegenslag. Sjef van Oekel, zoals de artiestennaam van Brouwers was, werd beroemd in de jaren zeventig dankzij televisieseries als Barend Servet, Van Oekels discohoek en De lachende scheerkwast. Hoog tijd voor een documentaire over hem, vonden producenten Rob Spekking en Francois Boulanger. Maar het bedrag van 55.000 euro werd niet opgehaald met een crowdfundingactie.

Weer: Het is eerst overwegend bewolkt met regelmatig regen. Later in de ochtend en in de middag zijn er enkele opklaringen, maar ook een aantal buien. Het wordt maximaal 7 graden.