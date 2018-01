Wereldtop beachvolleybal in actie in Haagse Sportcampus: 'Dit is bijzonder'

DEN HAAG - Bij beachvolleybal denk je misschien wel aan de stranden van de Copacabana, maar om de beste spelers ter wereld in actie te zien moet je deze dagen gewoon in Den Haag zijn. Daar wordt namelijk een toernooi in de World League afgewerkt en dat er in de Sportcampus wordt gespeeld is bijzonder.

Waarom dat zo bijzonder is? 'We spelen binnen. En met beachvolleybal worden de meeste toernooien buiten gespeeld', vertelt Reinder Nummerdor, directeur van het toernooi. 'Hierdoor hebben we geen invloed van de wind en de zon, wat wel bepalende factoren zijn in de sport. Daarnaast zitten we nog vroeg in het seizoen. En dat we dan zo'n sterke bezetting hebben, dat is echt bijzonder.'

Het toernooi is niet alleen bijzonder, maar ook belangrijk, voor de stad Den Haag. 'Het is fantastisch', straalt wethouder Rabin Baldewsingh. 'Het World Tour Beachvolleybal begint in onze stad. En nergens anders in de wereld. Dit toernooi zet Den Haag enorm op de kaart.'



'Ik ben fan van mijn dochter'

Beachvolleybalster Sanne Keizer, die met Madelein Meppelink een duo vormt, kan rekenen op steun van haar vader. 'Ik ben enorm fan van mijn dochter', vertelt Joop Keizer trots. 'Ik hoop dat ze het goed gaat doen.' En dat doet ze: het duel tegen Brazilie wordt met 2-0 gewonnen.

Vader Joop leefde tijdens de wedstrijd mee. 'Ik ga altijd maar een beetje naar achter staan, dan kan ze mij niet horen. Haha.'

LEES OOK: Kijk hier hoe de Sportcampus verandert in een beachvolleybalstadion