Deel dit artikel:











Auto rijdt kas binnen Foto: Regio15

DEN HOORN - Op de Veenakkerweg in Den Hoorn is een automobilist tegen een kas aangereden. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag.

Zowel de kas als de auto hebben flinke schade opgelopen. Het is niet bekend hoe het komt dat de automobilist van de weg afraakte. Volgens nieuwssite Regio15 is de bestuurder in de ambulance nagekeken en daarna meegenomen naar het politiebureau. LEES OOK: Auto rijdt schuur binnen