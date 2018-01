Deel dit artikel:











Politie bekogeld met stenen tijdens vechtpartij in Noordwijk Foto: AS Media

NOORDWIJK - In Noordwijk is vrijdagochtend vroeg een vechtpartij geweest op de Hoofdstraat. De gealarmeerde politie werd volgens AS Media met stenen bekogeld.

Er zou niemand zijn aangehouden. De reden voor de vechtpartij is niet bekend. Er zijn geen gewonden. LEES OOK: Ondernemer Noordwijk woedend op relschoppers: 'Het was een grote puinhoop'