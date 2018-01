'Randstad loopt muurvast als er nu niet meer geld komt voor lightrail'

ZOETERMEER - De Zoetermeerse wethouder Marc Rosier luidt de noodklok over de toekomst van het openbaar vervoer in de Randstad. 'Als we nu geen duidelijkheid krijgen over financiering en niet verder kunnen met lightrail-projecten, staat dit deel van de Randstad over een jaar of vijf muur- en muurvast', zegt Rosier tegen de NOS.

Rosier wil RandstadRail doortrekken naar Rotterdam. 'Wij willen absoluut verder', zegt de wethouder bij de NOS. RandstadRail tussen Zoetermeer en Den Haag is volgens hem een groot succes. 'In het begin waren er 20.000 gebruikers per dag, nu zijn dat er ongeveer 80.000 per dag. Dat bewijst het enorme succes van de lightrail.'

Het nieuwe kabinet trekt 2 miljard euro uit voor nieuwe infrastructuur. Hiervan blijft waarschijnlijk 200 miljoen over voor investeringen in het openbaar vervoer. Veel te weinig, vindt Rosier. 'Dat is een derde tot een kwart van wat we nodig hebben. En zo'n beetje alle gemeenten in de Randstad hebben die 200 miljoen al geclaimd.'



'Meer investeren'

Het rijk moet volgens hem veel meer investeren. 'Anders hebben we echt een heel groot probleem.' In het gebied rond Rotterdam en Den Haag worden komende tijd ongeveer 240.000 huizen gebouwd. 'Dit zijn extra mensen, die moeten allemaal de weg op of het openbaar vervoer in.'

2018 wordt een beslissend jaar voor de aanleg van een lightrail-netwerk in de Randstad, zegt Rosier. 'Als we nu niet zorgen dat we alle financiering en plannen rondkrijgen, lopen de wegen en het bestaande ov over een paar jaar volledig vast.'



'Het zou perfect zijn'

In Zoetermeer reageren reizigers van de RandstadRail enthousiast op het voornemen om de verbinding door te trekken naar Rotterdam. 'Het zou perfect zijn', zegt een reiziger. 'Ik werk in Capelle. Nu moet ik overstappen.' Ook een wachtende vrouw is enthousiast. 'Het zou uitstekend zijn. Want ik kom uit Rotterdam', zegt een vrouw. 'Als ik in één keer door zou kunnen, zou dat prima zijn.'

