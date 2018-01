Familie Henriquez over hoger beroep agenten: 'We gaan de strijd aan'

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Ze hadden de zaak liever afgesloten, maar nu de agenten die veroordeeld zijn na de dood van Mitch Henriquez donderdag bekendmaakten dat ze in hoger beroep gaan, is de familie Henriquez klaar voor een nieuw juridisch gevecht. 'We gaan nu alles in de strijd gooien wat we hebben', zegt Alex Dijkhoff, de neef van Mitch tegen Omroep West.

Donderdag begin van de middag maakt het advocatenkantoor van de agenten bekend dat ze in beroep gaan. 'Beide agenten kunnen zich niet bij enige veroordeling neerleggen', schrijven ze op hun website. 'Respectloos', noemt Dijkhoff die beslissing. Hij snapt niet dat de agenten, die in zijn ogen een lage straf hebben gekregen voor de dood van zijn neef, in beroep gaan. 'Jullie hebben hem doodgemaakt en nu wil je de rechter gaan wijsmaken dat die dood terecht was?'

'Hoop op een hogere straf' De familie is strijdbaar maar ze zien vooral op tegen een langslepende zaak. Het kan nog wel jaren duren voordat het hele proces is afgerond. 'Ik kan het niet bevatten dat ze ons misschien nog wel twee, drie jaar gaan laten lijden onder deze omstandigheden', zegt Dijkhoff. 'Wij lijden elke dag nog, wij denken elke dag nog aan mijn neef, wij missen hem nog elke dag. We hadden gedacht om het een beetje af te sluiten, maar het is nu pas begonnen', zegt Dijkhoff. Nu de agenten toch in hoger beroep gaan hoopt Dijkhoff dat het gerechtshof de agenten een hogere straf geeft. Want de voorwaardelijke celstraf van een half jaar, die de rechter oplegde aan DH01 en DH02, vindt de familie te laag. LEES OOK:

