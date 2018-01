Man die kas binnenreed had te veel gedronken

DEN HOORN - De automobilist die een kas in Den Hoorn binnenreed, had te veel gedronken. De 44-jarige man uit Wateringen blies op het politiebureau 325 ugl, anderhalf keer meer dan de toegestane hoeveelheid.

In de nacht van donderdag op vrijdag raakte hij van de Veenakkerweg af en reed een kas in. De schade aan de auto en de kas is groot.

Bij huurder Bart zit de schrik er goed in. 'Het is troosteloos om te zien.' Hij huurt een deel van de kas als voorraadhok. Hij heeft er een verzameling van oude brommertjes in staan. Vrijdagochtend hoorde hij dat er afgelopen nacht een auto in was gereden.



'Niet leuk om te zien'

'Alles ligt ondersteboven. Ik vind het niet leuk om te zien', zegt Bart. Zijn verzameling brommers ligt door de klap op een hoop. 'Dit zijn dan wel de mindere, maar ze zijn lekker in elkaar geschoven. Het is triest.'