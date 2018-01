Kwekers in de Kunst praat donderdag met wethouder over subsidie

WESTLAND - Cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst en wethouder Marga de Goeij gaan volgende week donderdag praten over het voorschot aan subsidie van 40.000 euro. Dat meldt mediapartner WOS. Kwekers-voorzitter Hans van den Broek zei donderdag nog dat ze nog niets hadden gehoord van de wethouder.

Twee maanden geleden kreeg de wethouder van de gemeenteraad opdracht om aan tafel te gaan met Kwekers in de Kunst. De boodschap die De Goeij meekreeg, was dat de raad niet akkoord was gegaan met een subsidie van 100.000 euro. Hiervan had de cultuurorganisatie al een voorschot van 40.000 euro gekregen. Dat voorschot moet worden teruggestort, besloot de raad.

Tijdens een raadsvergadering liet Kwekers in de Kunst weten dat de organisatie rekende op de volledige betaling. Het bedrag was door voormalig burgemeester Sjaak van der Tak toegezegd. De Goeij en Kwekers in de Kunst moeten nu in gesprek over de toegezegde subsidie, maar wanneer dat is, is dus niet bekend.

