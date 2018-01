Baasje neergestoken na ruzie om hond

LEIDSCHENDAM - Een botsing met een hond is de aanleiding voor een steekpartij waarbij donderdagavond in Leidschendam een 21-jarige man gewond raakte. De politie heeft diezelfde avond een Leidschendammer (42) aangehouden als verdachte.

Het slachtoffer liep met zijn hond over de Damstraat in Leidschendam. De verdachte was tegen het dier aangebotst en kreeg ruzie. Hij liep vervolgens weg en kwam terug met een mes. Daarmee stak hij de eigenaar van de hond in zijn rug.

Het slachtoffer is na de steekpartij naar het HMC Westeinde in Den Haag gebracht. De verdachte zit nog vast.