Hoger beroep in de zaak Mitch Henriquez, en nu? Vijf vragen en de antwoorden

DEN HAAG - De twee agenten die veroordeeld zijn voor de dood van Mitch Henriquez gaan in hoger beroep. De rechtbank kwam tot de conclusie dat 'Henriquez in elk geval niet zonder toepassing van de nekklem zou zijn overleden'. Volgens de rechter zijn de agenten daarmee schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg. Dat vechten zij nu aan in hoger beroep. Maar hoe gaat de zaak nu verder? Vijf vragen en de antwoorden.

Waarom gaan ze in hoger beroep?

De agenten vinden dat zij geen straf verdienen. Hun advocaten lichten in een korte verklaring toe waarom ze in beroep gaan: 'Beide agenten kunnen zich niet bij enige veroordeling neerleggen', staat op de website van het advocatenkantoor. De verdediging wil dan ook dat de agenten helemaal worden vrijgesproken.

Zowel de nabestaanden als de agenten hebben aangegeven dat ze de zaak willen afsluiten. Verdachte DH01 vroeg zich tijdens zijn laatste woord af: 'Hoe lang gaat dit nog duren, wanneer is deze nachtmerrie voorbij?' Een kans op mogelijke vrijspraak weegt voor de agenten dus zo zwaar, dat zij een hoger beroep verkiezen boven afsluiting.





Hoe lang gaat het duren voordat de zaak voor de rechter komt?

Een woordvoerder van het gerechtshof kon dat niet precies zeggen. Maar ze schatte in dat het zo maar nog een paar maanden of een jaar kan duren. Eerst moeten alle dossiers van de rechtbank naar het gerechtshof. Dan moeten de rechters zich inlezen.

Als dat gebeurd is, kunnen er ook nog onderzoekswensen worden ingediend. Dat zal gebeuren op een zogenoemde pro forma-zitting. Afhankelijk daarvan kan een uitspraak nog wel eens een aantal jaar op zich laten wachten.

Mogen de agenten dan opnieuw anoniem terecht staan?

Op de allereerste zitting hebben de agenten gezegd dat zij het liefst in hun uniform in alle openbaarheid terecht wilden staan. Maar omdat ze beiden zwaar bedreigd werden is besloten om hun identiteit te beschermen. Hun echte namen komen niet voor in het dossier. In de stukken worden ze aangeduid als 'DH01 en DH02'. De advocaten van de nabestaanden van Henriquez hebben meerdere keren tevergeefs geprobeerd om de namen te achterhalen.

In de zaal zaten de agenten in een aparte ruimte. Ze waren alleen zichtbaar voor de rechtbank en de officieren van justitie. Hun stemmen werden vervormd. Of dat ook in het hoger beroep gaat gebeuren, dat beslist het gerechtshof. Of de agenten nog bedreigd worden zal bij die beslissing een grote rol spelen.

Mogen er ook nieuwe onderzoeken worden gedaan?

Bij een hoger beroep kun je er voor kiezen om dezelfde zaak aan andere rechters voor te leggen. Maar het Openbaar Ministerie kan ook nieuw onderzoek laten doen. Ook de verdediging van de agenten kan dat.

In deze zaak hebben ook de advocaten van de nabestaanden onderzoek laten doen. Zo wist Richard Korver, die een groot deel van de familie van Henriquez bijstaat, scherpere beelden van de fatale aanhouding op te sporen en liet hij onderzoek doen naar de dood door een forensisch patholoog. Volgens het gerechtshof beslist het Openbaar Ministerie vooraf of de bevindingen ook worden opgenomen in het strafdossier.

Kunnen agenten alsnog de cel in?

Ja, dat kan. Het gerechtshof maakt een eigen afweging en spreekt ook een eigen vonnis uit. En dus kunnen zij ook een hogere straf opleggen. De agenten werden aangeklaagd voor doodslag. Maar de rechter vond dat niet bewezen. De rechtbank legde de agenten een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van een jaar voor mishandeling met de dood tot gevolg. Als het gerechtshof wél vindt dat de doodslag bewezen is kunnen de agenten alsnog een celstraf krijgen.





LEES OOK: