Winnares Heel Holland Bakt lijstduwer van Haagse ChristenUnie/SGP

DEN HAAG - Annemarie Pronk, de Scheveningse winnares van het tv-programma Heel Holland Bakt staat als lijstduwer op de kandidatenlijst van de ChristenUnie/SGP in Den Haag. De partij heeft vrijdag de conceptkandidatenlijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Pieter Grinwis.

De hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst is Judith Klokkenburg. Zij staat op plek twee van de kandidatenlijst. Klokkenburg was eerst medewerker bij de lokale fractie. 'De afgelopen jaren heb ik mij achter de schermen mogen inzetten voor deze mooie stad', zegt zij. Nóg meer ben ik van onze stad gaan houden, en ik wil daarom dat Den Haag mooi en leefbaar blijft, zodat ook mijn kinderen hier plezierig en gezond kunnen opgroeien.'

De nummer drie op de lijst is Linda Miedema, projectleider bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast Annemarie Pronk staat er nog een bekende Hagenaar als lijstduwer op de lijst. Chris Schaapman staat op plek 48. Hij is onder andere voorzitter van Muzee Scheveningen en De Ooievaart en actief bij voetbalvereniging Graaf Willem II-VAC als leider en coach. Op 49 staat Menno de Bruyne, woordvoerder van de SGP-fractie in de Tweede Kamer.



Goedkeuring

Volgens de besturen van de ChristenUnie en de SGP is de lijst divers met 'oude vertrouwde en veel nieuwe namen'. Op 10 januari moeten de partijleden de lijst goedkeuren.