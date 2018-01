Deel dit artikel:











Huisartsenpraktijk De La Rey in Den Haag in problemen Foto: ANP

DEN HAAG - Huisartsenpraktijk De la Rey in Den Haag heeft van de rechtbank voorlopig uitstel van betaling gekregen. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de praktijk. Wel is onzeker of op termijn de zorg blijft gegarandeerd. Volgens een woordvoerder van bewindvoerder Henri Bentfort van Valkenburg van DVDW Advocaten is de zorg op dit moment niet in gevaar. De praktijk is gewoon open.

Bij de huisartsenpraktijk aan de De La Reyweg staan 8.000 patiënten ingeschreven. Er werken circa twintig mensen. De bewindvoerder kijkt of er op korte termijn een doorstart van de praktijk mogelijk is. In 2016 werd de praktijk nog omgezet van een eenmanszaak naar een BV.