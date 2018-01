Rechtszaak om partijnaam Forum voor Den Haag

DEN HAAG - De politieke partij Forum voor Den Haag mag niet onder die naam meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Volgens het centraal stembureau van Den Haag lijkt deze naam te veel op de bestaande partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet. De initiatiefnemers van Forum voor Den Haag vechten het besluit aan bij de Raad van State.

Politieke partijen die met verkiezingen mee willen doen, moeten hun naam laten registreren bij het centraal stembureau. Deze beoordeelt de naam en beslist of het is toegestaan. Forum voor Den Haag mag volgens het centraal stembureau niet. 'Als Forum voor Den Haag zou worden geregistreerd zou dit voor kiezers verwarrend of misleidend kunnen zijn', stelt het centraal stembureau.

Forum voor Den Haag is het daar niet mee eens en heeft een rechtszaak aangespannen om de beslissing ongedaan te maken. Volgens de partij heeft het woord 'forum' een algemeen karakter en is het gebruikelijk om een groep mensen aan te duiden die een discussie voert over oplossingen en doelstelling. 'Het woord forum wordt bovendien door vele organisaties gebruikt en het is onjuist om één organisatie het alleenrecht op het woord forum te gunnen', zeggen de initiatiefnemers.



Gemeenteraad Amsterdam

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft eerder laten weten dat de partij met de gemeenteraadsverkiezingen alleen meedoet in Amsterdam. De zaak die Forum voor Den Haag heeft aangespannen dient volgende week woensdag bij de Raad van State.