Raad van State buigt zich over komst islamitische school in het Westland

WESTLAND - De Raad van State buigt zich maandag over de vestiging van een islamitische basisschool in het Westland. Scholengemeenschap Yunus Emre wil een school in Naaldwijk stichten, maar toenmalig staatssecretaris Dekker wees de aanvraag een jaar geleden af.

De gemeente Westland had ingestemd met de komst van de school, maar volgens de staatssecretaris van Onderwijs voldeed het plan voor de school niet aan de voorwaarden. Volgens de staatssecretaris was onvoldoende bewezen dat er in het Westland genoeg belangstelling is voor islamitisch onderwijs.

Volgens Yunus Emre hebben ongeveer 110 gezinnen interesse in de school. Het zou gaan om 250 tot 300 leerlingen. De staatssecretaris denkt dat dat aantal te hoog is ingeschat. Yunus Emre heeft drie vestigingen in Den Haag.



Geduld

De scholengemeenschap ging in beroep tegen het besluit bij de Raad van State. Abdelsadek Maas, directeur van Yunus Emre, liet eerder aan mediapartner WOS weten dat er nog hoop is. 'Het stichten van een islamitische school aan de Berensteinlaan in Den Haag heeft 12 jaar geduurd, wij hebben geduld.' De Raad van State doet maandag niet meteen uitspraak.