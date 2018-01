Ondernemer Noordwijk woedend op relschoppers: 'Het was een grote puinhoop'

Deel dit artikel:











NOORDWIJK - Om 3.15 uur ging de telefoon bij Michael Heinicke in Noordwijk. Politie aan de lijn. 'Het was hommeles. Rellen in de straat.' Een grote groep stappers ging met elkaar op de vuist en keerde zich daarna tegen de politie. Ook waren de relschoppers de beddenzaak van Heinicke binnengedrongen. 'Het was een grote puinhoop.'

Woedend is hij. Woedend op de relschoppers, woedend op de gemeente én woedend op de politie. Vier maanden zit ondernemer Michael Heinicke nu met Business Class Boxsprings in het oude pand van de McDonalds en voor de tweede keer kon hij 's nachts komen puinruimen. 'Eerder werden de ramen ook al ingegooid. En nu zijn ze binnengeweest en hebben ze de boel verbouwd. Ik ben twee uur bezig geweest om alles weer op te ruimen. Het is elke keer hetzelfde liedje hier rond het uitgaan. Noordwijk is een grote bouwput, overal slingeren stenen rond waar ze mee kunnen gooien en de gemeente doet niks.'

Niemand opgepakt Tot grote verbazing van de ondernemer is er niemand opgepakt voor de ongeregeldheden aan De Grent en in de Hoofdstraat. 'Toen agenten bij de beddenzaak aankwamen stond de deur open, maar was er verder niemand binnen', zegt een politiewoordvoerder. Wel zijn bij de ongeregeldheden de identiteitsgegevens opgenomen. 'Daar gaan we zeker verder mee', zegt de politie. Een boodschap waar Heinicke niks mee kan. 'Ze moeten gewoon die raddraaiers oppakken. Het is tijd dat de politie van Noordwijk krachtiger gaat optreden tegen deze groep die zoveel overlast veroorzaakt.' Of de Noordwijker aangifte gaat doen weet hij nog niet. 'Dat moet ik nog met de directeur overleggen, maar ik denk het niet. Ik heb schade, maar er is niks gestolen. Eerlijk gezegd heb ik er ook niet veel zin in, de politie doet er toch niks mee.'

Baldadig De politie werd rond 2.15 uur opgeroepen vanwege een vechtpartij van zo'n twintig personen in de uitgaansstraat De Grent. Op dat moment verlieten bezoekers de uitgaansgelegenheden, waardoor er enkele honderden mensen op straat waren. Toen de agenten aankwamen, was de vechtpartij inmiddels onder controle. Vanwege de grote groep stappers besloten agenten mensen op te dragen De Grent te verlaten. De groep liep echter richting de Hoofdstraat. Toen ze zich tegen de agenten keerden, werd onder meer een hondengeleider opgeroepen. Een aantal leden bleef echter de politie uitschelden en bekogelen. Daarop werd de politiehond ingezet. De groep rende uiteindelijk weg. LEES OOK: Politie heeft handen vol aan 'vervelend' uitgaanspubliek in Noordwijk