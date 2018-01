Deel dit artikel:











Recordaantal passagiers Rotterdam The Hague Airport Foto: ANP

DEN HAAG - Rotterdam The Hague Airport heeft vorig jaar een recordaantal passagiers vervoerd. Bijna 1,8 miljoen reizigers vlogen via de Rotterdamse luchthaven. Dat is ruim vijf procent meer dan een jaar eerder.

Volgens de organisatie is de groei vooral te danken aan een 'stijgend enthousiasme' van mensen uit de regio. Veel van de passagiers die via Rotterdam The Hague Airport reizen, komen uit Zuidwest-Nederland. Wat ook meespeelde is dat luchtvaartmaatschappijen grotere toestellen hebben ingezet. Het scheelt bijvoorbeeld als er niet met een Boeing 737-700, maar met een Boeing 737-800 wordt gevlogen. 'Daarin passen toch weer zo'n veertig passagiers extra', aldus de luchthaven. Op Rotterdam The Hague Airport worden ruim veertig bestemmingen aangeboden. Het vliegveld maakt deel uit van Schiphol Group. LEES OOK: Daarom heeft Rotterdam The Hague Airport geen last van de storm