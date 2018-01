Zwaarste run van Nederland van start: 35 uur rennen door duinen en bossen

REGIO - Ze rennen 35 uur achter elkaar in duinen, over schelpenpaden en door bossen. Zonder ook maar een uurtje te slapen. In Hoek van Holland zijn vrijdagochtend zo'n 35 deelnemers gestart aan de zwaarst denkbare hardloopwedstrijd van Nederland: Duinhopper 201.

In deze ultrarun moeten zogeheten traillopers meer dan 200 kilometer afleggen. Ze zijn vrijdag om 10.00 uur vertrokken en gaan langs 's-Gravenzande, Scheveningen en Noordwijk. Naar verwachting komen de eersten zaterdagavond laat aan in Den Helder.

'Het is eigenlijk de zwaarste run langs de kust in Nederland die je kunt bedenken', vindt een deelnemer. Een andere man zegt: 'Je wilt altijd tot het uiterste gaan, maar dit soort hardloopevenementen gaat nog verder. Als je denkt dat je er doorheen zit, dan moet je nog verder. Het is kicken om te kijken of dat ook lukt.'



Niet slapen

Tussendoor slapen ze niet, en dat is best pittig, zegt een andere man. 'Niet slapen is zwaarder dan rennen door het rulle zand.' De wedstrijd wordt voor de eerste keer op deze zware manier gehouden en is vooral in trek bij internationale deelnemers.

