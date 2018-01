Deel dit artikel:











Vluchtelingen verstopt in vrachtwagen Foto: Facebook / Politie Leiden Zuid

ZOETERWOUDE - Op de Industrieweg in Zoeterwoude zijn vrijdagochtend drie vluchtelingen uit Irak gevonden in een vrachtwagen. De politie kijkt of er sprake is van mensensmokkel.

Een vrachtwagenchauffeur vond een man, vrouw en hun 5-jarige dochter in zijn trailer. Ze zijn ruim zeven maanden geleden als vluchteling vertrokken uit Irak. Volgens de politie hebben ze de afgelopen drie dagen als verstekelingen in vrachtwagens gereisd. Het gezin is naar het bureau gebracht en heeft daar een warme maaltijd en een knuffelbeer gekregen. Ze worden aan de Vreemdelingendienst overgedragen. LEES OOK: Personeel IKEA Delft verrast door vluchtelingen in container