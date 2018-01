Deel dit artikel:











Gehandicapte darters gaan strijden voor plek op WK Tweevoudig Nederlands kampioen Arie van der Rassel uit Den Haag. Foto: Evert Zomeraag

DEN HAAG - In Den Haag vindt op 17 februari het eerste The Hague Disability Darts Invitational toernooi plaats. Zestien gehandicapte top-dartspelers uit binnen- en buitenland gaan dan onder anderen strijden voor deelname aan de WK (WDDA Wimmau World Masters Championship) dat later dit jaar in Engeland wordt gehouden.

Het nieuwe toernooi wordt gehouden in het Theater aan het Spui. Het is een initiatief van fotograaf Hans Willink. Het belooft volgens hem een spektakelstuk te worden. Hij zag dat het WK voor gehandicapte darters in een zijzaaltje werd afgewerkt en dat vond hij wat 'sip', 'Alle wedstijden worden nu gespeeld op een podium met opkomstmuziek.' Marco Meijer, die ondermeer caller is bij de Bauhaus Dutch Open Darts en het Lakeside World Darts, zal de 'one hundred and eighty's' uit de luidsprekers laten schallen en Jacques Nieuwlaat, de commentator van RTL Darts, zal de spelers aankondigen. Alle wedstrijden worden live gestreamd. Daarbij zal Jacques Nieuwlaat ook het commentaar daarbij voor zijn rekening nemen. TV West maakt een samenvatting van het toernooi. LEES OOK: Van Barneveld in zinderende wedstrijd ten onder op WK darts