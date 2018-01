Deel dit artikel:











Files, fietsen en meer in de Week van het Verkeer bij Omroep West Foto: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken (Bewerking: Omroep West)

REGIO - Sta je ook zo vaak vast in de file? Gaat het stoplicht altijd net op rood als je er aan komt? Van maandag 8 tot vrijdag 12 januari hoor je hier meer over in de Week van het Verkeer op Omroep West.

We praten onder andere met regiogenoten die eigenhandig een einde willen maken aan het fileleed, bedrijven uit de regio die meewerken aan nieuwe technische snufjes op het gebied van verkeer en vrijdag komt onze radio-uitzending van Studio Haagsche Bluf live vanaf de Rotterdamse Baan. Elke dag staat er een ander thema over verkeer centraal. Maandag gaan we het vooral hebben over fileleed en drukte in het verkeer. Zo gaan we onder andere mee met de wegenwacht en op bezoek bij de ANWB.

Week van het Verkeer De hele week kun je hier op de website maar ook op onze Facebookpagina en op radio en televisie, tal van reportages uit de regio bekijken en lezen. Alle verhalen rondom de Week van het Verkeer worden gebundeld op deze pagina. LEES OOK: 'Randstad loopt muurvast als er nu niet meer geld komt voor lightrail'