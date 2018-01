CDA Den Haag: extra wijkagenten inkopen bij de Nationale Politie

Deel dit artikel:











Wethouder Karsten Klein (archiefbeeld)

DEN HAAG - In Den Haag moeten meer wijkagenten komen. Dat vindt het CDA in Den Haag. Om dat voor elkaar te krijgen wil de partij wijkagenten gaan inkopen bij de Nationale Politie, zo staat in het verkiezingsprogramma. Ook kan het armoedebeleid anders ingericht worden en moeten er meer betaalbare koopwoningen komen.

Geschreven door Lot van Bree

Politiek verslaggever

Het CDA presenteert het verkiezingsprogramma 'Voor een stad die bloeit' zaterdag. 'Wij willen met deze titel aangeven dat Den Haag een hele mooie stad is waar het goed mee gaat', legt CDA-lijsttrekker Karsten Klein uit. 'Wij willen met onze plannen werken aan een stad die nog meer gaat bloeien.' Een greep uit de plannen van het CDA: Veiligheid

Klein: 'Er moeten meer wijkagenten bij komen. Dat is geen zaak van de gemeente maar we willen geld vrijmaken om extra wijkagenten in te kopen bij de Nationale politie.'

Armoede

Klein: 'Mensen met een bijstandsuitkering krijgen veel goedbedoelde extra's, zoals een toeslag op het openbaar vervoer of de Ooievaarspas. Dat prikkelt deze mensen niet om aan het werk te gaan terwijl sommige mensen met een betaalde baan moeite hebben om rond te komen. Dat moet anders.'

Wonen

Klein: 'Pleidooien voor alleen maar meer sociale woningbouw of juist niet lossen de echte problemen niet op. We moeten kijken naar wat nodig is.'