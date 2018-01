Meisje (11) redde peuter uit zwembad: 'Ze trok hem aan zijn arm omhoog'

DEN HAAG - 'Ik vind het heel stoer. Ze heeft het goed gedaan.' Dat zegt de moeder van het 11-jarige meisje dat donderdag een jongetje (3) redde in het Hofbad in Den Haag tegen Omroep West. 'Het is heel fijn dat ze toevallig voorbij zwom.'

In het zwembad verdronk bijna een jongetje van drie jaar. Hij was in het water gevallen, nadat hij aan de aandacht ontsnapte van zijn moeder. Medewerkers van het zwembad hebben hem kort beademd en gereanimeerd. Het kind is daarna in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt nog steeds op de intensive care, maar is bij kennis, meldt de politie.

Het meisje zwom toevallig langs het jongetje toen hij in het water lag. 'Ze heeft gezien dat hij niet kan zwemmen, niet bewoog en op de bodem lag. Ze heeft hem aan zijn arm omhoog getrokken en naar de kant gebracht. Vervolgens heeft ze de badmeester geroepen. Ze heeft goed gehandeld', zegt haar trotse moeder.



'Zo hoor je dat te doen'

De moeder van het meisje vertelt dat het normaal is wat haar dochter heeft gedaan. 'Zo hoor je dat te doen.' De moeder en de dochter willen anoniem blijven. 'Ik wil het klein houden, omdat zij het op kinderniveau heeft beleefd. En dat is prima. Ze reageerde gelukkig heel laconiek. Toen ik daarna aan mijn dochtertje vroeg: wat deed jij? Zei ze dat ze gewoon weer was gaan zwemmen.'



Zeven badmeesters

Op het moment dat het jongetje in het water belandde waren er meer dan 200 mensen in het diepe bad. Over het hele zwembad waren zeven toezichthouders aanwezig. Niemand zag dat het jongetje in het bad was.

Het zwembadpersoneel is dan ook erg geschrokken van het incident. 'Het is als een bom binnengekomen. Je houdt toezicht en dan komt er een meisje van 11 jaar en die reikt opeens een jongetje aan. Dat pak je beet en je gaat gelijk handelen. We zijn dan zo blij dat het jongetje na een paar handelingen zelf ademhaalt. Je kunt je voorstellen dat als het kindje met de ambulance mee is dat dan het besef komt', zegt locatiemanager van het Hofbad René den Hertog.



Evaluatie

Maar hadden de toezichthouders van het Hofbad niet moeten zien dat het jongetje in het water was? 'Het is best druk in een zwembad, met een hoop herrie. Kinderen zijn aan het spelen en mensen zijn druk boven en onder water. Dus het is best lastig om te traceren wanneer is iemand aan het spelen is en wanneer niet. Ik denk in dit geval dat, omdat alles zo snel gaat, het aan de aandacht is ontsnapt.'

'Wij gaan evalueren hoe het nog beter kan in de toekomst', zegt Den Hertog. 'We hebben een goed toezichtplan voor ons bad met voldoende ervaring. Maar als er toch wat gebeurt, willen we wel kijken hoe we daar mee om moeten gaan.'



Ontzettend knap

Hij reageert ook op de reddingsactie van het meisje. 'Het is ontzettend knap dat een meisje van 11 zo reageert. Wij zijn dankbaar dat zij het kind ziet, omhoog tilt en de medewerker aanreikt. Het is echt een topprestatie.'