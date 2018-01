Deel dit artikel:











Dode in Haagse gracht is 26-jarige man uit Dordrecht Het stoffelijk overschot werd gevonden in het water bij het Groenewegje (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De politie heeft de identiteit achterhaald van het slachtoffer dat dinsdag in het water werd gevonden bij het Groenewegje in het centrum van Den Haag. Het gaat om een 26-jarige man uit Dordrecht. De politie onderzoekt nog hoe de man is overleden.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Dinsdag aan het einde van de ochtend waarschuwde een voorbijganger de politie toen hij een lichaam in de gracht ontdekte. In mei vorig jaar werd aan het Groenewegje ook al een lichaam uit het water gehaald. Toen ging het om een 43-jarige Hagenaar. De politie heeft nooit kunnen achterhalen wat er met hem is gebeurd. In november werd aan de overkant van de gracht een lichaam uit het water gehaald. Het 25-jarige slachtoffer kwam niet om het leven door een misdrijf.