Deel dit artikel:











VIDEO: Met de fiets driften en sliden op het ijs (Beeld: Omroep West)

LEIDEN - Ondanks dat het veel te warm is voor de tijd van het jaar, is er in onze regio best wel wat winterpret te beleven. Zo kun je in Leiden nog tot en met dit weekend op de drijvende ijsbaan terecht om te schaatsen. Maar vandaag kon je daar met de fiets het ijs op. De Ice Bike welteverstaan.

De Ice Bike heeft een voorwiel en twee schaatsen aan de achterkant. Zo blijft de fiets heel stabiel op het ijs liggen en kun je ermee driften, sliden en zelfs voetballen. De Ice Bike werd oorspronkelijk gemaakt voor jongvolwassenen maar bij de kleintjes is het heel populair aan het worden. Onze verslaggever Curt Fortin probeerde het vandaag uit, en dat ging zo: