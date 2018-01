Deel dit artikel:











Dorstige inbrekers laten auto vol bier achter in Leidschendam De auto van de inbrekers. (Foto: Facebook Politie Leidschendam-Voorburg)

LEIDSCHENDAM - De politie in Leidschendam is op zoek naar inbrekers die van bier houden. In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken bij een supermarkt en de buit bestond uit tientallen blikken bier. Waarschijnlijk zijn de daders door iets of iemand gestoord, want hun auto vol sixpacks bleef achter bij de winkel, zo meldt de politie Leidschendam-Voorburg op Facebook.

De inbraak vond plaats rond 3.45 uur bij supermarkt Dirk van den Broek in Leidschendam. Vlakbij de winkel trof de politie de auto aan. Op een foto is te zien dat de achterbank vol is gestouwd met bier en ook de straat ligt er mee bezaaid. De politie onderzoekt de diefstal en komt graag in contact met getuigen die iets van de inbraak hebben gezien.