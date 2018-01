Samantha Steenwijk heel blij met volgende ronde in The Voice of Holland

Samantha Steenwijk tijdens de blind audition van The Voice of Holland | Foto: Talpa/RTL

DEN HAAG - 'Ik ben echt superblij!' De Haagse zangeres Samantha Steenwijk is door naar de knock-outs van het RTL-programma The Voice of Holland. Vrijdagavond nam ze het in een battle op tegen de Limburgse Nienke Wijnhoven. De coaches kozen om beide dames door te laten gaan, hoewel Samantha pas in tweede instantie werd gekozen.

Samantha zong het nummer ‘Zeg maar niets meer’ van André Hazes. Omdat de vier coaches, waaronder Samantha's coach Anouk, na afloop voor Nienke kozen, moesten de drie andere coaches unaniem beslissen of de Haagse zangeres alsnog door mocht.

Ali B., Waylon en Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, gunden haar een plek in de volgende ronde. Steenwijk koos vervolgens voor Miss Montreal als nieuwe coach voor het vervolg van het programma.



Spanning

'Het was heel spannend. Ik kneep hem wel even toen Nienke werd gekozen. Maar toen Anouk zei dat ik wel 'gestolen' zou worden, wat trouwens niet is uitgezonden, wist ik dat het wel goed zat', zegt de zangeres tegen Omroep West. Anouk zei tijdens de uitzending dat ze het een lastige keuze vond: 'Twee mensen met een andere sound en style. Jullie doen allebei wat met me. Moeilijk!'

'Mijn telefoon staat roodgloeiend. Ik heb al bijna 5000 reacties en we zijn nog geen twintig minuten verder', zegt Samantha. 'Mensen zijn blij voor me, maar sommigen zijn ook wel boos dat Anouk voor Nienke koos. Maar ik ben niet teleurgesteld hoor. We zijn nog steeds dikke vriendinnen. Het is gewoon een kwestie van smaak, en Nienke is een hele goede zangeres.'



Stemproblemen

Het was afgelopen week spannend hoe het met de stem van Samantha zou zijn. Tijdens het repeteren kreeg ze last van haar keel. Een arts constateerde een zware keelontsteking. ‘Ik hoop echt dat mijn stem op orde is. Echt hoor, samengeknepen billetjes’, zei ze dinsdag tegen Omroep West. ‘Doet mijn stem het niet, dan vlieg ik er met een bloedgang uit, dat is natuurlijk logisch.'

Op advies van coach Anouk moest Samantha stemrust houden. Haar vrouw Daisy maakte elke dag een fruithapje en voerde haar vitaminepillen. Ook nam Samantha haar toevlucht tot allerlei middeltjes. 'Ach hou op, van alles en nog wat. Nevelen, bubbelen met zo'n glazen buisje, een dubbele dosis antibiotica, allemaal', zei ze dinsdag. Tijdens de battle bleek dat de stem van Samantha weer prima in orde was.



Twee weken

Over twee weken, op vrijdag 19 januari, maakt Samantha haar opwachting in de knock-outs van het programma. Wat ze dan gaat zingen, weet ze nog niet. 'Ik zing heel graag Nederlandstalig en dat weten ze daar ook. Maar als het Engels wordt, dan kan ik het ook. Misschien wordt het weer een nummer van Hazes, misschien ook niet.'

Ze heeft veel zin in de samenwerking met coach Sanne Hans. 'Ze is heel erg betrokken. We gaan lekker oefenen de komende tijd. En ik ga mijn best doen om nog verder te komen en om de finale te halen.'



