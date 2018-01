Acht aanhoudingen bij belaging Iraanse ambassade Den Haag

DEN HAAG - Demonstranten hebben de Iraanse ambassade aan de Duinweg in Den Haag belaagd. Mensen klommen vrijdagmiddag over een hek en stichtten brand op het terrein. De politie heeft acht personen aangehouden, zo bevestigt een woordvoerder.

De aangehouden personen worden verdacht van openlijk geweld, poging tot brandstichting en opruiing. Ze zitten nog vast en worden verhoord door de politie. Een woordvoerder kon nog niets zeggen over de achtergrond van de demonstranten.

Sinds vorige week wordt in steden in Iran gedemonstreerd tegen het regime. Stijgende prijzen van voedsel en brandstof waren in eerste instantie aanleiding voor de demonstraties, maar al snel werden ze gericht aan de regering van president Rohani. Dinsdagmiddag werd er al gedemonstreerd bij de ambassade in Den Haag.