Italiaans restaurant in Den Haag overvallen Foto: Regio15

DEN HAAG - Pizzeria Etna in de Chasséstraat in Den Haag is vrijdagavond overvallen door twee gewapende mannen. Het is nog niet bekend of ze buit hebben gemaakt en of er gewonden zijn gevallen.

Het zou gaan om twee donker getinte mannen die donkere jassen dragen. Eén van hen heeft een donkere muts op. Ze zouden richting de Conradkade zijn gevlucht. De politie is in de buurt op zoek naar de daders.