Deel dit artikel:











Telling planten, dieren en insecten in Hollandse Duinen gestart Het natuurgebied bij Meijendel (Foto: Dunea)

WASSENAAR - In natuurpark Meijendel in Wassenaar is zaterdag het startsein gegeven voor het zogenoemde 5000-soortenjaar. In Nationaal Park Hollandse Duinen, waar Meijendel onderdeel van is, worden het hele jaar de verschillende soorten planten, dieren en insecten geïnventariseerd.

Het soortenjaar is een ideale gelegenheid om kennis te maken met een hoeveelheid aan soorten in het gebied en met de verschillende natuurorganisaties die in het duin actief zijn. Tevens worden de verzamelde gegevens gebruikt voor het natuurbeheer en voor onderzoek.

Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea, Staatsbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en Waarneming.nl.