Politie zoekt getuigen van overval op pizzeria in Den Haag Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie is op zoek naar getuigen van een overval vrijdagavond op een pizzeria in Den Haag. Twee gewapende mannen vielen het restaurant binnen. Niemand raakte gewond. Er is ook niks buitgemaakt.

Rond 21.15 uur liepen twee onbekende mannen de pizzeria aan de Chasséstraat in Den Haag binnen. Een van hen droeg een bivakmuts. Onder dreiging van een vuurwapen probeerden de twee geld van de eigenaar te stelen. De overvallers dachten na een tijdje dat de politie eraan kwam en daarom zijn ze er zonder geld vandoor gegaan. Met meerdere agenten en een politiehelikopter is daarna naar de verdachten gezocht, maar er is niemand gevonden. Mensen die meer weten of iets hebben gezien van de overval, kunnen contact opnemen met de politie. De eigenaar van het restaurant heeft aangifte gedaan van de poging tot overval. Bivakmuts

Een van de verdachten is een man met een donkere huidskleur van ongeveer 1.80 meter. Hij droeg een zwart bomberjack en een bivakmuts. De tweede man heeft ook een donkere huidskleur en is ongeveer 1.65 meter. Hij droeg een zwarte jas en een donkere katoenen broek.





