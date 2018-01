Deel dit artikel:











Bloeiende bloemen in Voorschoten zijn schilderij Foto: Facebook politie Leiden Zuid

VOORSCHOTEN - In Voorschoten bloeien de bloemen al. Dat dacht een voorbijganger die zaterdag in de bosjes een mooie bos bloemen in een ton zag staan. Het bleek echter te gaan om een schilderij met lijst, meldt de politie Leiden Zuid op Facebook

De politie Leiden Zuid die ingeschakeld werd, gelooft niet dat iemand op deze manier aan het proberen is de buurt op te fleuren, zo is te lezen op Facebook. De politie vermoedt dat het schilderij ergens is weggenomen en is op zoek naar de eigenaar.