Jongens aangehouden voor inbraakpoging Shishalounge Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag zijn zaterdagochtend twee jongens van 17 en 18 uit Den Haag aangehouden. Ze worden ervan verdacht stenen door de ruit van een Shishalounge te hebben gegooid.

Een getuige had tussen 04.15 uur en 04.45 uur meerdere keren het geluid van brekend glas gehoord en zag dat twee jongens twee keer probeerden bij de Shishalounge in te breken. Dat lukte waarschijnlijk niet, want ze gingen ervandoor.

Later konden er twee jongens worden aangehouden. De eigenaar van de Shishalounge heeft aangifte gedaan. De politie is nog op zoek naar mensen die iets hebben gezien van de poging tot inbraak. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie.