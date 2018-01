Esmee Visser verrast met goud op EK afstanden: 'Ik sta perplex'

DEN HAAG - Esmee Visser (21) heeft bij de EK afstanden in Kolomna voor een grote verrassing gezorgd. De in Leiden geboren schaatsster, die dit seizoen debuteert in het internationale circuit, veroverde met een persoonlijk record van 4.05,31 goud op de 3000 meter. Carlijn Achtereekte pakte zilver met 4.06,81. De Russin Natalia Voronina, favoriet voor eigen publiek, moest genoegen nemen met brons (4.07,62).

Visser reed in de derde rit een redelijk vlakke race. De talentvolle schaatsster van Team Plantina had het alleen in haar slotronde van 33,5 seconden moeilijk. Van pure vermoeidheid ging ze zelfs op het laatste rechte stuk nog bijna onderuit. In de zes manches daarna kon echter niemand meer aan haar tijd tippen, ook Achtereekte en Voronina niet in de laatste rit. 'Ik sta een beetje perplex, ik kan het gewoon nog niet geloven', laat de schaatster van IJsclub Nut & Vermaak in Leimuiden weten. Zelf ging ze uit van een achtste of tiende plek.

Leden van IJsclub Nut & Vermaak, die zaterdagmiddag aan de buis zaten gekluisterd, zijn ook blij verrast. 'We zagen wel dat ze in een flow zat', zegt voorzitter Peter-Paul Adriaansen. 'Maar een eerste plaats zagen we niet aankomen. Geweldig!' Volgens Adriaansen komt er binnenkort een huldiging voor haar op de club.



Kwalificatietoernooi

Visser baarde vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen al opzien met een tweede plek op de 5000 meter. Daardoor mag Visser, tot haar eigen verbazing, meedoen op deze afstand aan de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. De 5000 meter wordt tijdens de EK afstanden bij de vrouwen niet verreden, de 10.000 meter bij de mannen evenmin.