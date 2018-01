Lantaarnvis winnende ijssculptuur op NK Icecarving

DEN HAAG - Een ijssculptuur in de vorm van een griezelige lantaarnvis heeft zaterdag tijdens het NK Icecarving op Scheveningen de eerste prijs gewonnen.

Het winnende werk werd gemaakt door Sander en Rik Boom uit Wiesel. De jury was zeer te spreken over de vis: 'Het is een spectaculair beeld. Er is veel moois gemaakt, maar deze springt er echt uit.'

De tweede prijs ging naar Rolf en Thimon Doderlein de Win voor hun kameleon. Anton Klijnsmit en Dave Harmsworth belandden voor hun werk ‘zuiver op de graat’ op de derde plek.



Omgevallen

De gemaakte sculpturen worden niet tentoongesteld op de boulevard van Scheveningen. 'De sculpturen moeten we vanwege de veiligheid weghalen', zegt een woordvoerder van het evenement. 'Er zijn al twee beelden omgevallen omdat de temperatuur te hoog is.'

