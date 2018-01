Geen beste start voor Tim en Tom Coronel in Dakar Rally

ZWAMMERDAM - Zaterdag is de 39e editie van de Dakar Rally in Peru van start gegaan. Voor de broers Tim en Tom Coronel uit Zwammerdam, die dit jaar sinds 2009 weer samen in een buggy racen, verliep de eerste etappe van de rally niet zoals gepland. Zij zijn op anderhalf uur achterstand over de finish gekomen.

'De broers zijn nog enthousiast, maar de eerste etappe verliep verre van perfect', vertelt Rob Steltman, woordvoerder van de Nederlandse teams die meedoen met de rally. 'Ze zijn op ruim anderhalf uur achterstand over de finish gekomen en dat is best veel tijdens een korte etappe van 31 kilometer.'

Volgens Steltman hebben Tim en Tom veel last gehad van pechgevallen onderweg: 'Door technische probleempjes konden ze niet lekker doorrijden en liep de achterstand snel op.' Het was niet bepaald de start die de broers hadden verwacht, maar volgens Steltman is er nog geen man overboord: 'Er komen nog zoveel lange etappes aan, zoals die van zondag met 267 kilometer. Dan kan er nog veel gebeuren en kan een achterstand van anderhalf uur echt wel weggewerkt worden.'



Brandweerwagen

Naast de broers Coronel doet ook Richard de Groot uit Noordwijkerhout met zijn ploeg Fireman mee aan de Dakar Rally. Hij reed voorheen de race altijd met de motor, maar doet sinds vorig jaar mee met het vrachtwagenklassement. De ploeg Fireman rijdt in een vrachtwagen die er uitziet als een brandweerwagen en gebruikt de race om een goed doel te ondersteunen. Zo overhandigden ze vlak voor de start een brandweerwagen aan de lokale brandweer in Peru en wordt er later in de race voor blusmateriaal gezorgd.

Fireman heeft in tegenstelling tot Tim en Tom Coronel wel een goede start gehad. De ploeg van Richard de Groot kwam als achttiende van de veertig trucks over de streep en is daarmee de vijfde Nederlandse ploeg.

