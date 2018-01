Deel dit artikel:











Man uit Den Haag opgepakt na plofkraak in Gelderland Foto: ANP

DEN HAAG - Een 24-jarige man uit Den Haag is opgepakt na een plofkraak in het Gelderse Didam. De plofkraak gebeurde in de vroege zondagochtend bij een betaalautomaat in een supermarkt.

Een getuige wees de politie op een weggereden scooter. Na het doorzoeken van de buurt is naast de Hagenaar ook een 23-jarige man uit Amsterdam opgepakt. De mannen hadden de buit nog bij zich, maar het is niet bekend om hoeveel geld het gaat.