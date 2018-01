Demonstranten Iraanse ambassade vrijgelaten

DEN HAAG - De acht mannen die vrijdagmiddag zijn opgepakt tijdens een demonstratie bij de Iraanse ambassade in Den Haag zijn zaterdagavond vrijgelaten. Ze hebben een gebiedsverbod voor drie maanden opgelegd gekregen van het Openbaar Ministerie.

Vrijdagmiddag klommen de demonstranten over een hek en stichtten brand op het terrein. Sinds vorige week wordt in steden in Iran gedemonstreerd tegen het regime. De demonstranten in Den Haag verklaren zich solidair met de demonstraties in hun thuisland.

Het OM beslist op een later moment welke straf het wil eisen tegen de opgepakte demonstranten.

