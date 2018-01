Duobaan voor carnavalsprinsen in Sassenheim

SASSENHEIM - Een primeur voor carnavalsvereniging De Saksen uit Sassenheim. Dit jaar hebben ze niet één, maar twee carnavalsprinsen! De eeneiige tweeling Michel en Ronald van Leeuwen kozen ervoor om samen over het Saksenrijk te regeren.

Prins Michel en prins Ronald worden bijgestaan door pages Ilse van Diemen en Marieke Heem. Afgelopen zaterdag had de carnavalsvereniging alvast een feestje in 't Onderdak in Sassenheim.





