Rijnsburger (21) overleden na ongeluk (Foto: Flashlight Fotografie)

RIJNSBURG - Een 21-jarige Rijnsburger die zaterdagavond te water raakte met zijn fiets aan de Aronskelk in het dorp is overleden. Dat bevestigt de politie. Hoe de man in het water terecht is gekomen is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat hij onwel is geworden, zegt de politie.

De Rijnsburger zou door omstanders zijn gevonden en is ter plekke door hulpdiensten gereanimeerd. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Korte tijd later is de man overleden.





