IJsclub Nut & Vermaak heeft in Esmee Visser opvolger voor Bob de Jong

LEIMUIDEN - IJsclub Nut & Vermaak is natúúrlijk de club van oud-Olympisch en wereldkampioen Bob de Jong. Hij schaatst de komende maand niet op de Olympische Winterspelen. Maar goed nieuws voor de club uit Leimuiden: Voor Esmee Visser liggen er volgende maand in Pyeongchang nieuwe kansen op Olympisch eremetaal.

Tot ieders verbazing werd de 21-jarige schaatster zaterdag Europees kampioen op de drie kilometer schaatsen. Toch zagen ze bij IJsclub Nut & Vermaak al jaren geleden dat ze ver kon komen op de langere afstanden. Oud-trainer Cock Baas: 'De afgelopen acht jaar rijdt ze elk jaar vier seconden sneller op de drie kilometer. Normaal zie je daar een afvlakking in en die is bij Esmee nog niet in zicht. Dus dat is ook heel spannend. Waar gaat dit eindigen?'

Maar waar komt die progressie vandaan? Oud-trainer Rob Ligtenberg heeft wel een verklaring: 'Ze zit nu bij een ploeg waar ze uit haar comfortzone wordt gehaald. Ze rijdt nu met jongens die één, twee seconden per ronde harder rijden. En daar gaat ze in mee. Dat is volgens mij de sleutel van het huidige succes.'



Olympisch eremetaal

Ligtenberg is voorzichtig als het gaat om de kansen van Visser op de vijf kilometer, haar favoriete afstand, tijdens de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang: 'Ik weet het niet. Ik heb haar pas geleden een email gestuurd en gezegd: Ga vooral genieten en dan komt de rest vanzelf. Ik hoop dat ze dat echt gaat doen en zich niet gek laat maken door alle media-aandacht en alle spanning die dat met zich meebrengt.'

Maar Baas durft het wel aan. Hij denkt dat Olympisch eremetaal tot de mogelijkheden hoort: 'Als je de tijden ziet die ze nu al gereden heeft, de wereldbeker in Stavanger heeft ze gewonnen, dus ja, ze is zeker niet kansloos voor een medaille. Laat ik het maar voorzichtig zeggen en dan zien we wel welke kleur het wordt.'

