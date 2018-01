Deel dit artikel:











Wijfje pakt Europese schaatstitel op ploegenachtervolging Melissa Wijfje (Foto: VI-Images/OrangePictures)

TER AAR - Zoals verwacht zijn de Nederlandse schaatsters Europees kampioen geworden op de ploegenachtervolging. De ploeg, bestaande Lotte van Beek, Marrit Leenstra en Melissa Wijfje reed naar het goud in 2.59,34 op het allereerste EK afstanden in de Russische stad Kolomna. Wijfje, geboren in Ter Aar, bleef met haar ploeg als enige onder de drie minuten.

Toch kwamen de vrouwen niet in de buurt van hun eigen nationaal record (2.55,57), dat begin december in Salt Lake City werd gereden. Eerder ging de Europese titel op de massastart naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida. De Nieuwveense Anouk van der Weijden eindigde, ondanks een valpartij, als vijfde.