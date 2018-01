Deel dit artikel:











Gewonde na brand in elektrische deken (Foto: Regio15)

DELFT - Bij een brand in een flat aan de Roland Holstlaan in Delft is zondagavond een gewonde gevallen. Het zou gaan om de bewoonster van de flatwoning. Dat meldt nieuwswebsite Regio15.

De brand zou zijn ontstaan in een elektrische deken, waardoor ook een matras vlam vatte. Volgens Regio15 kwam bij de brand veel rook vrij. LEES OOK: Impact brand Haagse Newtonstraat groot: 'Ik ben radeloos'