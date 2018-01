Auto te water in Den Haag: hulpdiensten rukken flink uit

DEN HAAG - Het wemelde zondagavond van de brandweer- en politiemensen op de Laakkade uin Den Haag. Aanleiding was de melding dat er een auto in het water lag en er mogelijk nog een persoon in de auto zat.

Brandweervoorlichtster Judith Kessels: 'Een dame zag een voertuig in het water liggen dat naar beneden zonk en belde daarop de politie.' De brandweer stuurde daarop een duikteam richting de Trekvliet, zegt Kessels.

'Eén duiker ging het water in; de ander bleef op de kant,' aldus de woordvoerder. 'De duiker in het water kon duidelijk vaststellen dat er niemand in de auto zat.' Ook is er verder niemand in het water gevonden.' Een grote kraanwagen van de brandweer heeft de wagen uiteindelijk uit het water gevist. Hoe de auto in het water terecht is gekomen is niet bekend.

