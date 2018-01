West Wekker: Rijnsburger (21) overleden na ongeluk en nieuw schaatstalent uit Leiden

REGIO - Goedemorgen! Ben je weer klaar voor een nieuwe week? Wij hebben in ieder geval het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo heeft ijsclub Nut & Vermaak uit Leimuiden met Esmee Visser een nieuwe rijzende ster in huis. En verdrietig nieuws uit Rijnsburg, een 21-jarige fietser die zaterdag te water raakte, is overleden. Dit is de West Wekker!

1. IJsclub Nut & Vermaak heeft in Esmee Visser opvolger voor Bob de Jong

IJsclub Nut & Vermaak is natuurlijk de club van oud-Olympisch en wereldkampioen Bob de Jong. Hij schaatst de komende maand niet op de Olympische Winterspelen. Maar goed nieuws voor de club uit Leimuiden: Voor Esmee Visser liggen er volgende maand in Pyeongchang nieuwe kansen op Olympisch eremetaal.

2. Rijnsburger (21) overleden na ongeluk

Een 21-jarige Rijnsburger die zaterdagavond te water raakte met zijn fiets aan de Aronskelk in het dorp is overleden. Dat bevestigt de politie. Hoe de man in het water terecht is gekomen is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat hij onwel is geworden, zegt de politie.

3. Auto te water in Den Haag: hulpdiensten rukken flink uit

Het wemelde zondagavond van de brandweer- en politiemensen op de Laakkade uin Den Haag. Aanleiding was de melding dat er een auto in het water lag en er mogelijk nog een persoon in de auto zat.

4. Duobaan voor carnavalsprinsen in Sassenheim

Een primeur voor carnavalsvereniging De Saksen uit Sassenheim. Dit jaar hebben ze niet één, maar twee carnavalsprinsen! De eeneiige tweeling Michel en Ronald van Leeuwen kozen ervoor om samen over het Saksenrijk te regeren.

5. Wat vind je van gemeentepolitiek en wat moet er veranderen in jouw gemeente? Geef je mening!

Veiligheid op straat, groen in de buurt, ouderenzorg, het inzamelen van afval en het parkeerbeleid. Het zijn een paar onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart willen de NOS en de regionale omroepen graag weten wat jij belangrijk vindt!

Het is de Week van het verkeer bij Omroep West!

Zo bespreken we de knelpunten op de weg en het openbaar vervoer, maar kijken ook naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Zoals innovaties op het spoor en de weg, maar ook naar de haalbaarheid van persoonlijke initiatieven.

Weer: Het wordt vandaag een vrij koude winterdag, maar wel eentje met veel zonneschijn. Er staat een matige tot vrij krachtige oostelijke wind. In de middag wordt het een graad of 4.