Drugs gevonden bij arrestatie in theehuis Gouda

GOUDA - De politie in Gouda heeft bij een zoektocht naar twee inbrekers één man in een theehuis aangehouden. Bij het onderzoek in het theehuis werden ook drugs gevonden.

Agenten zochten zondag naar twee inbrekers. Deze zoektocht leidde de politie naar een theehuis, waar een mogelijke verdachte werd gevonden. De politie heeft niet bekendgemaakt om welk theehuis het gaat. De politie gaat de gemeente vragen actie te ondernemen en verzoekt om sluiting van het theehuis.





