Theaterstuk over gecrashte motorcoureur 'Jumping' Jack Middelburg Motorcoureur Jack Middelburg | Foto: ANP

NAALDWIJK - De Naaldwijkse motorcoureur Jack Middelburg is onderwerp van een grote theateropvoering op het terrein van het TT Circuit in Assen. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Het spektakel over de in 1984 overleden Westlander wordt in het voorjaar van 2019 opgevoerd. De kosten worden geschat op 1,2 miljoen euro.

De tien geplande voorstellingen moeten in totaal 30.000 bezoekers trekken, een kaartje kost tussen de 27,50 en 40 euro. De verwachting is dat de bezoekers uit het hele land komen. Aan de voorbereidingen van Jumping Jack wordt volgens de krant inmiddels al twee jaar gewerkt. Voor de productie van Jumping Jack zouden regisseur Frank Lammers, schrijver Willem de Vlam en componist Jan Tekstra zijn gevraagd. Bekende Nederlandse acteurs Waldemar Torenstra en Loes Haverkort worden getipt als mogelijke hoofdrolspelers.

Winnaar TT Assen Middelburg vergaarde internationale roem doordat hij in 1980 de TT van Assen won en een jaar later wereldkampioen Kenny Roberts versloeg op het circuit van Silverstone. Op 1 april 1984 kwam hij met hoge snelheid ten val tijdens een race op het stratencircuit van Tolbert. Twee andere coureurs vielen ook en raakten hem bij zijn hoofd. Twee dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.



