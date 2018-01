Deel dit artikel:











Scheveningse ouderen geschokt door verwoesting van gestolen scheepsmodel Foto's: De Thuishaven / Politie Scheveningen

DEN HAAG - Het is een harde klap voor de bewoners van serviceflat De Thuishaven in Scheveningen. Hun geliefde scheepsmodel, dat in november werd gestolen, is zondagavond uitgebrand teruggevonden op de Haringkade.

Het scheepsmodel 'de Scheveningen 366', een replica van een bomschuit, is een begrip in Scheveningen en hoorde bij het woonzorgcentrum. Al jaren stond het in de gemeenschappelijke ruimte. De replica werd gemaakt door Willem van der Harst die in 1941 overleed. In november werd de bomschuit gestolen. 'De bewoners waren er erg aan gehecht, het was een grote schok', vertelt een communicatiemedewerker. 'Je verwacht niet dat dieven zoiets meenemen.'

Verwoest Er werd aangifte van diefstal gedaan, maar de bomschuit werd niet teruggevonden. Tot zondagavond. Het scheepsmodel werd uitgebrand teruggevonden op de Haringkade. Er was weinig meer van over. 'Dit was echt een item van De Thuishaven, iedereen is erg geschokt. We hopen dat de politie de dieven die deze zinloze en laffe daad hebben verricht zo snel mogelijk zal oppakken', reageert de medewerker van het woonzorgcentrum. De politie vraagt getuigen van de diefstal en/of de vernieling te bellen naar 0900-8844.