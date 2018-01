Familie vermoorde 'indiaan': 'Hartstikke fijn dat zaak is heropend'

LEIDEN - De familie van de vermoorde Hans Schonewille uit Leiden vindt het 'hartstikke fijn' dat de politie opnieuw aan de slag gaat met de oude moordzaak. Het coldcaseteam van de Haagse politie kreeg dankzij de coldcasekalender bruikbare tips binnen over de moord op de indiaan, zoals Schonewille werd genoemd.

'Het ziet er gunstig uit. Ze hebben bruikbare tips binnengekregen waar ze verder mee kunnen', vertelt Kitty, de vrouw van Hans. Haar man is 18 jaar en 7 maanden geleden overleden. Hij werd op 11 juni 1999 dood gevonden op een parkeerplaats tussen Aarlanderveen en Alphen aan den Rijn. Hans was doodgeschoten.

Voor Kitty en andere familieleden van Hans is zijn dood nog steeds een heel zware last. 'Ik weet niets over zijn dood. Ik weet niet hoe, of waar, of door wie. Kom maar op met die antwoorden. Er is niks erger dan onwetendheid. Ik wil verder en dat kan alleen als ik meer weet', vertelt Kitty.



Hoop

Ze durfde bijna niet meer te hopen op nieuwe informatie over de moord op haar man. 'Natuurlijk hou je hoop, dat is je houvast, maar je rekent nergens op. Nu de politie de zaak heeft opgepakt, is het weer gaan leven. Ze komen langs, stellen vragen. Het is als de dag van gisteren. Alle pijn en verdriet komen weer over je heen, maar wel voor een goede zaak.'

Op de coldcasekalender van de politie staan 52 onopgelost moordzaken. De kalender werd vorig jaar uitgedeeld in alle gevangenissen, in de hoop dat gedetineerden meer weten en gaan praten. In het geval van de moord op de indiaan lijkt dat dus gebeurd te zijn. Rechercheurs praten met getuigen en beoordelen opnieuw het dossier van Hans Schonewille en alle bewijsstukken.